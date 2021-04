Förskolerektorn ertappade en anställd med barnens lunchmat – kyckling och fyra ägg – i en påse. Kvinnan har nu avskedats, efter närmare 30 års tjänstgöring.

– Jag har enbart tagit hem mat som skulle ha kastats i soporna, säger den avskedade kvinnan i samtal med Malmö stad.

I en matavfallspåse låg fyra tillagade kycklingfiléer och fyra kokta ägg. Det är ett av två konkreta bevis på hemtagen mat, som nu har fått Malmö stad att avskeda den mångåriga medarbetaren. Bild: Malmö stad

Malmö stad har ambitiösa klimatmål. På ett år har matsvinnet per förskolebarn i Malmö minskat – från 65,6 gram per barn och dag 2019 till 56,8 gram per barn och dag i fjol.