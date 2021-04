Minnesord om Bertil Albrektson

Professor Bertil Albrektson, Uppsala, internationellt känd bibelforskare (GT), har avlidit. Han och sörjs närmast av sina barn Eva, Ingrid, Jonas och Anna. Hustrun avled 2015.

Efter hans fil.kand. i Göteborg blev Lunds universitet hans Alma Mater. I Lund blev han 1963 teologie doktor och docent. Sedan gick vägen via professur vid Åbo Akademi till Bibelkommissionen i Uppsala, 1975-2000

Forskarsamhället består av ”lågtflygare” och ”örnar”. I doktorsavhandlingen (1963) gav Albrektson en detaljerad textkritisk analys av Klagovisorna i GT med tyngdpunkt på den hebreiska texten och de syriska och grekiska översättningarna. I sin andra monografi visade Albrektson sin förmåga till suveränt totalperspektiv. Boken bar titeln History and the Gods (1967) och behandlade idén om historiska händelser som resultaten av gudars handlande i Främre Orienten. Arbetet var komparativt och lyfte fram material från både Israel och Främre Orienten i övrigt, f.f.a. Mesopotamien. Det fick lovord av bl.a. den ledande assyriologen W.G. Lambert och förebådade en viktig paradigmförskjutning.

Albrektson var 1975-2000 verksam som översättare på heltid i det statliga teamet för en ny version av GT. Han blev projektets inspiratör och centralgestalt.

Albrektson höjde här baneret för två viktiga principer: Man skall utgå från en i fri vägning av olika läsarter etablerad text, och målspråket skall möta läsaren i form av begriplig, idiomatisk svenska, inte någon ”bibelsvenska” som i 1917.

Bibel 2000 framstår som ett upplysningsprojekt, och detta mycket tack vare Bertil Albrektson. Hela sitt liv behöll han ett intresse för filosofi. Undan för undan byggdes vägen från föräldrahemmets ljusa tro till agnosticism och sen till ateism. Sin intellektuella profil fann han vara mer befryndad med David Hume än med Blaise Pascal.

Visavis kvinnor var renlevnadsmannen Albrektson uppfriskande polygam, dock endast om dessa kunde räknas in bland de nio muserna eller deras nära släktingar; kärleken gällde de sköna konsterna.

Musiken stod genom alla år Albrektson nära. Flöjtisten visste vad han gillade och stod för det. Som bildkonstnär var Albrektson professionell. Framträdande i produktionen var stilleben, en genre som han odlade med engagemang höjt till mästerskap.

Brittiska Akademien tilldelade honom 2003 The Burkitt Medal for Biblical Studies. Han var ledamot i bl.a. Vitterhetsakademien och hedersledamot i The (British) Society for Old Testament Study.

Sverige har nu förlorat en av sina mest konturskarpa lärde. Själv har jag mist min förste lärare i Gamla Testamentets exegetik, min avhållne vän, mentor och kollega.

Tryggve Mettinger

Professor emeritus, Lunds universitet

Ledamot av Vitterhetsakademien