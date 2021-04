Scorsese gör tv-serie om kristendomen

Mastodontregissören Martin Scorseses nästa projekt är en tv-serie om kristendomen. Tillsammans med manusförfattaren Paul Schrader, som bland annat skrivit manus till Scorsese-klassiker som ”Taxi driver” och ”Tjuren från Bronx”, utvecklar han serien som ska handla om religionens uppkomst.

– Serien baseras på apostlarna och apokryferna, och heter just ”Apostlarna och apokryferna”. För folk känner till en del om Nya testamentet, men ingen känner till apokryferna. Men under det första århundradet fanns inget Nya testamentet, bara alla dessa historier. Några var sanna, några var det inte, och några var rena falsarium, säger Paul Schrader i en intervju i The New Yorker.