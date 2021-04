Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Framtidens jobb finns i norr, menar förre LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Hans budskap till folk i övriga landet blir därefter.

"Ta på långkalsongerna och flytta", säger han i en intervju i Dagens industri

Visst jobbar Thorwaldsson numera som rådgivare åt ståljätten SSAB som har en betydande verksamhet i den norra delen av landet. Men det saknas inte fakta som ger stöd åt hans analys. Redan idag hör Norrbotten och Västerbotten till de län som har den lägsta arbetslösheten. I andra änden av skalan finns Skåne och skillnaden mellan norr och söder kan öka väsentligt under de närmaste åren.

Satsningar på grön teknik för över 1 000 miljarder kronor är på gång i den norra delen av landet. Regeringens särskilde samordnare Peter Larsson talar om "megainvesteringar som överskrider mycket som har gjorts i modern historia". Industrianläggningar i norr siktar på att i en nära framtid bli världsledande inom tillverkning av såväl fossilfritt stål som elbilsbatterier. Det vore förstås alldeles utmärkt för Norrland och Sverige som helhet, men kanske inte fullt så bra för den södra delen av landet. För i takt med att elintensiva verksamheter växer i norr kan dess motsvarigheter i söder få svårare att göra detsamma.

Att marginalerna i det sydsvenska elsystemet är för små har framgått tydligt under det senaste året. Vid upprepade tillfällen har oljeeldad reservkraft behövt tas i bruk för att stävja effektbrist. Trösten har, så här långt, varit att Sverige i alla fall inte har brist på el. Men det kan nu vara på väg att ändras.

Medan elbehovet väntas växa i hela landet ser elöverskottet i norr ut att krympa snabbt. De gröna industrisatsningarna kräver väldigt mycket el. Regionledningarna i Norrbotten och Västerbotten påminde i en analys i höstas om vad detta innebär för elförsörjningen i stort: södra Sverige kan inte längre räkna med att kunna hämta mer el från de nordliga länen.

"Elförsörjningsfrågorna måste in i all samhällsplanering och de kan inte vänta", påpekade regionrådet Nils-Olov Lindfors (C) i ett pressmeddelande.

Den slutsatsen måste bli vägledande för svensk energipolitik. Mångmiljardsatsningarna i norr är naturligtvis av stor vikt för klimatmålen och ekonomin. Men de får inte bli på bekostnad av omställningen och tillväxten i andra delar av landet.

Det finns redan exempel på hur osäkerheter kring eltillgången fått företag att tveka inför att utveckla verksamheter i Skåne. Nu gäller det att se till att inte fler expansionslystna företagsledningar ser sådana problem. Det krävs satsningar på elnät och elproduktion som säkrar de kommande behoven i hela landet. Och med tanke på de långa ledtiderna måste projekten snabbt komma igång.

Medan de gröna satsningarna fullbordas i Norrland behöver övriga Sverige möjligheter att blomstra på liknande vis. Även skåningar måste kunna få framtidsjobb – utan att ta på sig långkalsonger och flytta.