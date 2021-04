Drömmål och hållen nolla – matchboll Växjö

Ett drömmål från Växjös unga tredjekedja räckte till seger i den högdramatiska semifinalen. Samtidigt tog Växjö ett stort steg mot SM-final efter 1–0-segern borta mot Örebro. – Det var bara att smeka in den, sade målskytten Marcus Sylvegård till C More.

Första semifinalen i torsdags tog slut strax före midnatt när Växjös Richard Gynge skickade in det avgörande målet i förlängningen. 19 timmar senare släpptes pucken igen i Vida arena – vilket slutade med att Örebros Linus Öberg blev hjälte som ensam målskytt.