"Det är lätt att säga att vi ska dra ut tunnor, men man har inte tagit hänsyn till folk med rörelsehinder eller äldre", säger Per Hammer. Jeanette Jensen Johansson från vägföreningen och grannarna Kristian Blomstrand, Per Hammer och Per Veberg på Kärleksvägen i Hököpinge. Bild: Micaela Landelius