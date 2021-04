Nobelstiftelsen gör teater med Frances McDormand

Oscarsbelönade Frances McDormand, Bill Murray och Nobelstiftelsen – den udda kombinationen har resulterat i en digital teater om klimatfrågor. Kultur och vetenskap krokar arm när stiftelsen för första gången är värd för Nobel Prize Summit.

Vad har skådespelare som Bill Murray (”Lost in translation”), Jeffrey Wright (”No time to die”) och Frances McDormand (”Nomadland”) att göra med tidigare Nobelpristagare i fysiologi eller medicin som Elizabeth Blackburn? De ska alla delta i teaterföreställningen ”The Oedipus project”, som visas under det tre dagar långa digitala klimatmötet Nobel Prize Summit.

Där möts forskare, Nobelpristagare, skådespelare och politiker för att diskutera hur vi säkrar mänsklighetens framtid på jorden.

– Planeten kommer med största sannolikhet att finnas kvar men kanske inte mänskligheten. Vi står inför ett skifte där vi måste välja väg, säger programchefen Anna Sjöström Douagi på telefon från USA.

För första gången står Nobelstiftelsen värd för mötet, som organiseras av USA:s motsvarighet till Svenska vetenskapsakademin, tillsammans med organisationerna Potsdam Institute for Climate Impact Research och miljövetaren Johan Rockström samt Stockholm Resilience Centre/Beijerinsitutet.

Nobelstiftelsen har redan erfarenhet av att korsbefrukta kultur med vetenskap. På Dramaten i Stockholm genomförde Nobelprismuseet en föreläsningsserie där forskare och skådespelare samarbetade.

– Målet har varit att nå en ny målgrupp och få folk som kanske inte omedelbart skulle titta på en vetenskaplig föreläsning att ta till sig ny kunskap. Men också att använda teaterns redskap och få folk att känna på ett annat plan än rent intellektuellt, säger Anna Sjöström Douagi.

I vår tid av informationsöverflöd menar hon att det inte räcker att bara ge mer information, det gör inte att människor blir mer insatta. Hon tror att man måste hitta andra vägar att nå fram, via kulturen och populärkulturen.

– Den gör att du känner något, blir berörd och använder berättelsens makt för att relatera och förstå. Sedan kanske du blir nyfiken på att leta mer fakta, säger hon och berättar att man på olika vis kommer att arbeta mer med upplysande underhållning och kultur i framtiden.

– Vi har fått smak för det här.

”The Oedipus project” produceras av Theatre of war productions, som läser dialoger ur Sofokles ”Kung Oidipus”. Pjäsen visas live den 27 april och tar upp frågor som arroganta ledare, ekologiska katastrofer och profetior som ignoreras. Läsningarna blir också en katalysator för klimatdiskussioner.

Medverkar i kören gör tre tidigare Nobelpristagare, bland annat Elizabeth Blackburn och Harold Varmus, berättar Anna Sjöström Douagi.

– Det är lite härligt att pristagarna vågar. De har fått Nobelpriset för att de har varit nyfikna, modiga och har tänkt utanför boxen – ofta har de gått emot en hel vetenskapsvärld, säger hon.

Anna Sjöström Douagi tycker att Nobelstiftelsen är väl lämpad för att föra samman människor från alla dessa områden – eftersom priserna sträcker sig från humanism till naturvetenskap. Det hon tycker att pandemin har lärt oss är också vikten av att gå samman mot ett gemensamt mål.

– Drömmen är att vi kan få många att känna att vi gemensamt måste ta ansvar, du, jag, Nobelpristagare, experter och politiker: Alla måste vara med och jobba för att vi ska klara det här.