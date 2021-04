Här är Redhawks nummer 10 för framtiden: ”Något jag drömt om”

Förra säsongen SHL-debuterade William von Barnekow för Malmö Redhawks.

Nu belönas den artonårige forwarden med ett tvåårskontrakt.

– Det är något jag drömt om sedan jag var liten. Det var stort att få dra på sig tröjan under säsongen, den här klubben betyder mycket för mig, säger William von Barnekow i ett pressmeddelande.

Och tröjan han får dra på sig? Det blir med nummer 10 på ryggen.

– William har en väldigt fin blick för spelet och vårdar pucken på ett moget sätt, vilket han visade direkt när han klev in och spelade SHL-hockey. Det ska bli spännande att följa hans fortsatta utveckling redan under sommaren, när han nu får en försäsong med bra fysträning under Freddie Sjögrens överseende, säger sportchefen Patrik Sylvegård.

Den tjugoårige backen Linus Cronholm ingick inte i Redhawks framtidsplaner. Istället har han skrivit på för SHL-konkurrenten Linköping.