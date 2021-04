En bok kan förklara vad konstnären faktiskt håller på med.

Ida Perssons vinklar och knoppar. Bild: Kalejdoskop förlag

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Det finns olika sätt att rama in ett konstnärskap. När den amerikanska konstnären Agnes Martin skulle ha en retrospektiv i New York 1980 ställdes utställningen in för att museet insisterade på en katalog, medan Martin ville att hennes måleri skulle tala för sig självt. En sådan asketism skulle ibland vara välkommen idag, när utställningar åtföljs av kataloger, seminarieprogram, barnaktiviteter och skämtsamma Instagraminlägg. Men en bok kan också utveckla förståelsen för vad konstnären faktiskt håller på med.