Skellefteå tvingade fram femte SM-semi

Skellefteå kom tillbaka och lyckades ordna en femte och avgörande SM-semifinal mot Rögle. Joakim Lindström prickade in det avgörande 2–1-målet knappt åtta minuter in i förlängningen. – En tät och jämn match. Vi spelade inte så bra i dag så det var skönt att vinna och ordna en femte match, sade matchvinnaren till C More.

Rögle kom ut på ett helt annat sätt än i match tre. Den här gången tog laget kommandot direkt med precisa passningar, kryddat med fysiskt spel. Man lyckades ta farten ur Skellefteå, den så nödvändiga ingrediensen i västerbottningarnas spel.