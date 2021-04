Popstjärnan tar psykisk ohälsa till topplistorna

Norska indieundret Girl in Red fortsätter att sjunga om psykisk ohälsa på sitt debutalbum ”If i could make it go quiet”. Nu siktar hon på att leva rockstjärnelivet fullt ut.

En kvart efter utsatt tid kommer Girl in Red, eller Marie Ulven som hon egentligen heter, in i videosamtalet. 22-åringen konstaterar att hon är ”väldigt stressad, men vid liv” och påbörjar samtidigt sin frukost, trots att klockan har slagit eftermiddag.