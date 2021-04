Radio AF bjuder in till siste aprilfirande på distans

Liveframträdanden, intervjuer och samkväm på distans. Det är Radio AF:s plan för siste april. Tillsammans med Mejeriet ska de hålla liv i stämningen under valborgsfirandet.

– Vi vill visa att man kan göra saker tillsammans även under pandemiska tider, om än under andra former, säger Emilio Garro.

Tillsammans med en handfull andra studenter arrangerar Emilio Garro, pressansvarig på Radio AF, livesändnignar från Mejeriet under siste aprilfirandet på fredag. Bild: Ingemar D Kristiansen Radio AF kan kännas som ett givet inslag i lundastudenternas firande av siste april. Under vanliga omständigheter bjuder de upp tiotusentals studenter till dans från Stadsparkens snäckskal.