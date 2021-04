Det Grammisbelönade musikerkollektivet Blacknuss släpper ny musik i form av singeln ”I need you”, en r'n'b-låt med den nuvarande vokalisten Prince Mpedzisi och den kanadensiska sångerskan Kiralina Salandy, verksam i Sverige sen några år tillbaka.

Blacknuss startade 1991 på jazzklubben Fasching i Stockholm och fick stora framgångar med låtarna ”It should have been you” och ”Last night a dj saved my life” 1994.

Blacknuss har genom åren samarbetat med ett flertal artister, bland andra Lisa Nilsson, Robyn, Tityo och Eric Gadd.