Estraden-sångerskan: Värsta året någonsin

Fakta

Lou Elliotte, eller Louise Lennartsson som hon egentligen heter, är född 1993 i Göteborg.

Hon är frontperson i gruppen Estraden och även verksam som soloartist under namnet Lou Elliotte.

2020 släppte hon solosingeln "Best you've ever had". Nu är hon aktuell med låten "Happy for me".

Till hösten kommer hennes debut-ep.