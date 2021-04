Fördel Skuru i SM-semifinalen

Efter var sin uddamålsseger i de två första mötena vann Skurus handbollsdamer desto klarare i den tredje SM-semifinalen mot Skara.

29–22 blev slutsiffrorna som gav Skuru ledningen med 2–1 i matcher.

– Det är klart att det känns jävligt skönt just nu. Vi är mycket mer aggressiva nu än i tidigare matcher, säger Skurus sexmålsskytt Daniela De Jong till C More.

Skuru hade 16–10 redan i paus, en ledning som sedan krympte till 19–18 innan det avgörande rycket kom med fem raka mål.

På måndag spelas den fjärde semin och då måste Skara vinna i hemmahallen om inte Skuru, som vann grundserien, ska bli finalklart.

– Vi släpper in 29 bollar i dag och gör vi det vinner vi inte mot Skuru. Vi måste ha bättre disciplin och bättre försvarsspel, säger Mikaela Johansson i Skara.