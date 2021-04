Två göteborgare med koppling till kriminella gäng åtalas för grovt narkotikabrott vid Göteborgs tingsrätt. Polisen har beslagtagit över fem kilo kokain som på gatunivå beräknas ha ett värde på över 13 miljoner kronor.

De två männen, den ena i 30-årsåldern, den andra närmare 40, har varit under uppsikt av polisen under två månader under hösten. Männen åtalas för 42 försäljningar av kokain.