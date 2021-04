Jessica Hallbäck har lämnat Stockholms tunnelbana för Malmös elskåp

Jessica Hallbäck har i många år varit ett välkänt namn i Stockholms gatukonstkretsar. Nu har hon flyttat till Malmö och här får hon till och med betalt för att sätta upp sin konst på elskåp.

Jessica Hallbäck har idag över 50 000 följare på Instagram. Fast de har inte blivit viktigare än gatan. "Nej, gatan är viktigast. För där möter jag även folk som inte håller med mig. De jag når på Instagram håller redan med mig, men det är på gatan jag känner att jag kan förändra på riktigt." Bild: Peter Frennesson

Allt började med en batongförsedd kanin som sade ”If you are not angry you are not paying attention”.