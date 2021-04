Smittokris på Cypern inför storhelg

Cypern gör sig redo för en nedstängd påskhelg när smittspridningen på ön nu är klart värst i EU. Trenden ska vändas med en ”kort och skarp” lockdown.

Trots det isolerade läget i Medelhavet har de senaste veckornas siffror över antalet nya fall oroat rejält i huvudstaden Nicosia.

Sedan slutet av februari har det totala antalet covid-19-fall i landet nästan fördubblats: från 34 000 till 62 000 på åtta veckor. Antalet nya fall per invånare under den senaste tvåveckorsperioden är nu särklassigt högst i EU, med 1 220 fall per 100 000 invånare, enligt torsdagens siffror från EU:s smittskyddsenhet (ECDC).

Tvåa på listan är fortsatt Sverige, trots en nedgång från 796 till 747 fall jämfört med förra veckan.

Myndigheterna i Cypern hoppas att den nya nedstängning som gäller sedan i måndags ska ge resultat.

– Vi kan inte förhålla oss likgiltigt till det växande antalet smittade samtidigt som trycket på hälsovården är intensivt, förklarade hälsominister Constantinos Ioannou i förra veckan då det gavs order om en ”kort och skarp” nedstängning.

Fram till den 9 maj råder nattligt utegångsförbud från kl 21 och öppet endast i butiker som säljer mat och andra nödvändiga varor.

Extra oro råder samtidigt med anledning av påskfirandet, som i de ortodoxa kyrkorna inträffar den här helgen. Myndigheterna lättar på utegångsförbudet under påskaftonen fram till klockan 01, men kräver att max 50 personer i taget samlas i kyrkorna.

Trots smittoläget hoppas Cypern snart få i gång sin så viktiga turistindustri igen. I fjol sjönk antalet inresande med 84 procent, vilket slagit hårt mot den delade ön.

Från den 10 maj lovar dock Cypern att alla fullt vaccinerade turister från totalt 65 länder över hela världen ska släppas in utan krav på tester eller karantän.