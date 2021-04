Coronakaoset i seniorfotbollen: ”Tappar sammanhållningen med de nya”

Gamle MFF-kaptenen Hasse Mattisson är tillbaka på fotbollsplanen. Sedan nyår är han tränare för Vellinge IF:s division 3-lag – ett uppdrag med vissa förhinder i dessa tider.

– Vi tappar sammanhållningen med de nya spelarna i och med att man inte byter om tillsammans. Tugget i omklädningsrummen är borta. Det känner även jag av som tränare även om man inte brukar sitta där långa stunder med spelarna, säger Hasse Mattisson.

Hasse Mattisson tycker att det flyter på bättre än väntat trots matchstoppet. Bild: CHRISTIAN ÖRNBERG

Enligt Skånes Fotbollförbund har tre seniorlag dragit sig ur årets seriespel redan med hänvisning till problem att få ihop lag på grund av coronapandemin. Lagen är Svedala IF (div 4 dam), Snogreöds IF och Brunnby IF (div 5 herr).