Indien är en av världens största producenter av läkemedel och vaccin, och förser bland annat Sverige med billig medicin. Därför är det nu rätt och rimligt att vi hjälper det hårt coviddrabbade jättelandet med respiratorer, eller vad Indien anser sig behöva, anser en professor i global hälsa.

Coronaläget i Indien har under april månad blivit allt svårare. I torsdags rapporterades fler än 3 600 dödsfall in under ett dygn, och smittspridningen skenar.