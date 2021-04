Exxon vände till vinst

Den amerikanska oljekoncernen Exxon Mobil klår förväntningarna med en delårsrapport med sin första kvartalsvinst på fem kvartal. Högre oljepriser och starkare marginaler för kemikalier lyfter.

Nettovinsten blev 2,73 miljarder dollar (motsvarande 23 miljarder kronor), vilket kan jämföras med förlusten på 610 miljoner dollar under motsvarande kvartal 2020. Det justerade resultatet blev 65 cent per aktie, mot en snittprognos på 59 cent per aktie.

För konkurrenten Chevron föll vinsten under första kvartalet med 29 procent till 1,72 miljarder dollar. Sämre marginaler på raffinerade produkter, produktionsproblem till följd av extremkyla i Texas och effekter av en avyttring förklarar vinstfallet.

Andra stora oljebolag som BP, Royal Dutch Shell och Total har alla redovisat vinstlyft. BP nästan trefaldigade vinsten under första kvartalet, medan Totals vinst ökade med 69 procent.