Fakta: Publikfrågan under coronakrisen

Det var den 11 mars i fjol som regeringen förbjöd sammankomster med fler än 500 personer. Sedan dess har det varit en resa i snart 14 månader mellan hopp och förtvivlan för svensk idrott. Detta har hänt under coronakrisen:

2020

11 mars: Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 500 personer.

27 mars: Regeringen skärper förbudet, som nu gäller sammankomster med fler än 50 personer. Beskedet innebär i praktiken att åskådare stoppas från all idrott på samtliga nivåer i Sverige.

12 augusti: Damallsvenska Piteå blir första elitlag att släppa in 50 åskådare på sina matcher.

28 augusti: Folkhälsomyndigheten föreslår att publikgränsen ska höjas till maximalt 500 personer.

24 september: Regeringen meddelar att man väntar med att införa lättnader för bland annat publik på idrottsevenemang. Orsaken är en ökad smittspridning i samhället.

8 oktober: Regeringen meddelar att det inte blir någon höjning av publiktaket den 15 oktober på grund av det rådande smittläget.

22 oktober: Regeringen beslutar att tillåta 300 åskådare, om de sitter ner, från och med den 1 november.

1 november: Falkenberg i herrallsvenskan tar in 267 personer när laget möter Djurgården. Det blir den enda herrallsvenska matchen med publik under säsongen.

24 november: Gränsen för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster sänks från 300 till 8 personer. Flera lag tar in just 8 åskådare, men kommer också runt reglerna genom att ta in gäster på sina restauranger som ligger i anslutning till arenorna.

2021

4 februari: Regeringen meddelar att man ska se över restriktioner och deltagarbegränsningar.

17 februari: Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att höja publiktaket från den 11 mars.

26 februari: Folkhälsomyndigheten skriver i ett remissvar att man vill ändra publiktaket från och med den 11 april. Det kan bli aktuellt med 100 åskådare till den allsvenska premiären.

9 mars: Idrottsminister Amanda Lind (MP) säger i en intervju med Göteborgs-Posten att det kan bli aktuellt med publik till den allsvenska premiären.

12 mars: Folkhälsomyndigheten och Svensk elitfotboll har möte för att diskutera publikfrågan.

30 mars: Folkhälsomyndigheten begär att man skjuter på lättnaderna av publiktak till den 3 maj.

22 april: Restriktionerna förlängs till den 17 maj.

30 april: Regeringen föreslår att publiktaket höjs till 500 personer från och med den 17 maj.