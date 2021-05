Berlusconi utskriven från sjukhus

Italiens tidigare premiärminister Silvio Berlusconi har återvänt hem efter 24 dagar på på San Rafaele-sjukhuset i Milano, rapporterar italienska medier.

84-årige Berlusconi ska ha uppsökt sjukhuset för en rutinkontroll i början av april varvid läkare beslöt att lägga in honom för uppföljande tester.

Den excentriske 84-åringen, miljardären och mediemogulen Berlusconi har under de senaste åren brottats med sviktande hälsa. Under en vistelse i Monaco i början av året lades han in för hjärtproblem och i september i fjol vårdades han under elva dagars tid på sjukhus för covid-19.