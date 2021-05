Buffets kvartalsvinst – 99 miljarder

Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway gjorde en helomvändning under första kvartalet med en ökning av rörelseresultat med 20 procent.

Rörelseresultatet för perioden januari till mars landade på 7,02 miljarder dollar, motsvarande drygt 59 miljarder kronor, enligt delårsrapporten som offentliggjordes på lördagen. Det kan jämföras med rörelsevinsten på 5,87 miljarder motsvarande period i fjol.

Nettovinsten landade på 11,71 miljarder dollar, eller 99 miljarder kronor, motsvarande 7:64 dollar per a-aktie i bolaget. I fjol gjorde bolaget en nettoförlust på 49,75 miljarder dollar, eller 30:65 dollar per aktie, under första kvartalet.

Samtidigt meddelar bolaget att man inleder ett intensivt återköpsprogram och ska köpa tillbaka aktier i bolaget till ett värde av 6,6 miljarder dollar.

Buffet hör till världens rikaste och mest omtalade investerare. Genom konglomeratet Berkshire Hathaway är han ägare i över 60 bolag, bland dem batteritillverkaren Duracell.