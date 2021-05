Därför är tala guld på sociala medier

Fakta

Clubhouse är en hittills Apple-exklusiv app som möjliggör för användare att öppna "rum" och där samtala med andra användare. Samtalen har vitt skilda inriktningar och beroende på vem som styr ett "rum" kan olika personer delta i samtalet.

Vem som helst kan inte skapa ett konto hos Clubhouse utan den nyfikne måste bli inbjuden av en redan existerande medlem.

Hur många användare appen har och hur mycket tid de ägnar åt den är inte känt. Medieuppgifter i USA gör gällande att appen under april hade cirka 300000 "rum" per dag och att genomsnittsanvändaren lyssnade en timme om dagen. Vidare uppges omkring sex miljoner personer stå på väntelistan för att komma in på Clubhouse.

Twitter, Spotify och Facebook hör till de större företag som redan har eller kommer att lansera konkurrerande sociala samtalsfunktioner.