Harpo och Adams Ray i ”Så mycket bättre”

Harpo och Daniel Adams Ray är klara för ”Så mycket bättre”. Popstjärnan från 1970-talet och den 37-årige rapparen är de senaste i pärlbandet av artister som ska tolka varandras låtar.

De två artisterna presenteras på söndagen i Nyhetsmorgon i TV4. Jan ”Harpo” Svensson hade sina största framgångar på 1970-talet, och vem som ska tolka hans största hit, ”Moviestar”, återstår nu att se.

När den slog igenom turnerade han i de svenska folkparkerna tillsammans med Ted Gärdestad, berättar Harpo i Nyhetsmorgon.

– Det oerhört intensivt just med ”Moviestar”. Under 2,5 år spelade jag in sju album, säger Harpo som drog ner på sitt turnerande redan i slutet av 1970-talet efter att han fått en golfklubba i huvudet och blivit skadad.

Harpo har dock fortsatt med musiken och haft spelningar framför allt i Tyskland. Eftersom allt blivit inställt under pandemin tackade han ja till ”Så mycket bättre” i TV4.

Daniel Adams Ray slog igenom i början av 2000-talet, först i duon Snook tillsammans med Oskar Linnros och sedan som soloartist. Hans senaste singel släpptes i mars i år och heter ”Tunna kläder”. På den medverkar även kollegan Erik Lundin.

Redan för tio år sedan blev Adams Ray tillfrågad om att vara med i ”Så mycket bättre” men tackade nej.

– Ska jag var ärlig har jag varit ganska ängslig.

För honom var årets artister – och de låtar han nu får möjlighet att tolka – helt avgörande.

– Det är en skräckblandad förtjusning, jag har en enorm respekt för originallåtarna, säger han till TV4.