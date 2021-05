Kaos i Manchester – supportrar inne på Old Trafford

Manchester City kanske inte kan bli mästare i kavaj i dag. För det är inte säkert att Premier League-matchen mellan Manchester United och Liverpool kan spelas som tänkt vid 17.30, svensk tid.

Uniteds supportrar trängde sig in på Old Trafford och blockerar spelarhotellet The Lowry, skriver tidningen Manchester Evening Standard.

Enligt Sky Sports har supportrarna nu lämnat planen efter att ha gjort sin manifestation. Manchester Evening Standard skriver att Premier League sagt att inga coronarestriktioner har brutits eftersom supportrarna aldrig kom i närheten av omklädningsrummen.

Det största problemet just nu verkar vara om spelarna kan komma iväg från hotellet.

Supportrarna protesterar mot klubbens ägare som hade planer på att låta United vara med i en tänkt ”superliga”, planer som dock lagts på is.

Om Manchester United förlorar matchen mot Liverpool har City säkrat Premier League-titeln.