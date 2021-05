Andreas Lilja slutar i Redhawks: ”Har inte energin”

Malmö Redhawks assisterande tränare Andreas Lilja har sagt upp sig. Han lämnar klubben med omedelbar verkan.

– Som läget är just nu vill jag fokusera på min familj och andra saker som jag inte kunnat göra under stora delar av livet, med anledning av just hockeyn, säger Lilja i ett pressmeddelande från Malmö Redhawks.

Andreas Lilja är före detta Redhawksspelare med NHL-meriter som den här säsongen kom som assisterande tränare till nya huvudtränaren Joakim Fagervall.