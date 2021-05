Sarah Klang: ”Vet att det är en bra platta”

Sarah Klang vänder blicken mot sig själv och inte mot ”en kille” på sin nya skiva ”Virgo”. – Jag vill ändå släppa många album och det blir psykotiskt om alla handlar om samma sak, säger hon.

Sarah Klang har gått från att vara ”Saddest girl in Sweden” med succédebuten ”Love in the Milkyway”, överlevt den andra svåra skivan (”Creamy blue”) med bravur, och nu kommer tredje fullängdaren på fyra år, ”Virgo”.

Den förra plattan beskrevs som ett skilsmässoalbum. Nu fortsätter hon på temat relationer, men ur sitt eget perspektiv.

– Jag kanske kände att om jag ska fortsätta skriva så måste jag göra det för min egen skull, jag måste prova att skriva om någonting annat, inte bara om en kille. Det handlar mer om mig själv, absolut om kärlekshistorier och relationer, men mycket mer ur mitt perspektiv, berättar hon.

Att fokusera på andra personer i sina texter var tidigare ett sätt för henne att undvika att sätta sig själv i centrum, av rädsla för att folk ”skulle sucka”.

– Jag har varit osäker på att skriva om mig själv för det har känts så självcentrerat, eller så har jag tänkt ”vem bryr sig?”, säger hon.

Albumtiteln ”Virgo” är en blinkning till låten ”Scorpio”, som aldrig fann någon naturlig plats på skivan och därför ströks, berättar Sarah Klang. Trots det fick den astrologirelaterade albumtiteln vara kvar.

– Man får ta det jätteseriöst om man vill, men jag tycker att det är lite roligt att astrologi fick ett sådant stort feministiskt uppsving på Instagram för några år sedan, och fortfarande är populärt. Jag blir jättefascinerad över att det är ett rimligt samtalsämne bland mina vänner, att de frågar om vilket stjärntecken den jag träffar har.

Hon hoppas samtidigt att lyssnarna ska tänka ”Är det en jungfru som har skrivit det här albumet?” Trots sin egen skepsis till den pseudovetenskapliga läran, kan hon känna igen sig i beskrivningen av sitt stjärntecken.

– Min mamma var besatt av sådant också, så jag har alltid tyckt att det har varit pinsamt. Men nu är det som att jag har börjat tycka att det är lite gulligt att identifiera sig med sitt stjärntecken. Det är svårt att veta hur man är, då är det jättelätt att säga ”jag är jungfru faktiskt, jag är pedant”, även om det är otroligt dumt.

TT: Hur är det att följa upp två hyllade album? Blir det här den tredje svåra skivan?

– Ingen får säga så mer! Under alla intervjuer jag gjorde inför min andra skiva jagade jag upp mig till en orimlig nivå genom att säga så, ”den andra svåra skivan”. Jag tyckte det var fruktansvärt att släppa min andra skiva, jag var övertygad om att den skulle få, typ, en överkryssad varmkorv i Aftonbladet.

Den här gången känner hon sig faktiskt tillfreds med alla låtar, berättar hon.

– Jag vet att det är en bra platta, och jag har inte den ångesten. Om jag blir sågad av en kritikerkår kan jag inte göra någonting åt det, det betyder bara att jag plötsligt har fått dålig musiksmak.

I början av musikkarriären satsade hon på att marknadsföra sig själv som ”saddest girl in Sweden” för att matcha musiken om olycklig kärlek. Även om det delvis var en roll då, berättar Sarah Klang att hon mår bättre i dag.

– Jag mår absolut bättre än jag gjorde när jag skrev min första skiva, men jag har samma ångestproblem som innan. Men det har väl alla, tänker jag.

Nu längtar hon efter att spela musik igen, och drömmer om att skaffa familj och sommarställe. På frågan om hur det går med kärleken, svara hon:

– Haha! Jag lever med en person. Som jag vill ha stuga med.