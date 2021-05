Smällen: Malmö FF överkört i toppmötet

Utspelade och överkörda – Malmö FF var aldrig nära i toppmötet mot Djurgården.

Laget föll med 3–1 och är efter fyra omgångar redan fem poäng efter serieledarna från Stockholm.

Den dystra sviten på Tele2 arena håller i sig. Malmö FF lyckades inte komma från söderort med en trepoängare den här gången heller.

Man var inte ens nära.

I mötet mellan de regerande mästarna och serieledarna var det dom sistnämnda som var klart starkast, för att inte säga överlägsna.

MFF var utspelat långa stunder i första halvlek, på ett sätt man sällan sett laget bli i Sverige de senaste åren.

När Niklas Bärkroth rann igenom och dundrade in 1–0 i Marko Johanssons bortre hörn var det en logisk följd av hur första halvlek artat sig.

Redan i den sjätte minuten tog sig Edward Chilufya förbi Erdal Rakip till ett friläge. Avslutet lyckades Marko Johansson styra i stolpen. Stunden senare kom en än hetare Dif-chans då Kalle Holmberg fick helt fritt läge framför mål, men Franz Brorsson räddade på mållinjen. Holmberg skulle få en ny chans i ett friläge – men MFF räddades på nytt av stolpen.

Det enda som egentligen var positivt för MFF i första halvlek var att laget kunde gå till vila med bara ett måls underläge.

I inledningen av andra halvlek fick MFF något bättre koll på hemmalaget, men lyckas å andra sidan inte skapa egna chanser – eller ens etablera spel på Djurgårdens planhalva några längre stunder.

Därför kändes inte 2–0 ologiskt alls.

Niklas Bärkroth hittade in till Aslak Fonn Witry som stötte bollen i nät mellan MFF:s mittbackar. Tre minuter senare kom nästa mål. Anel Ahmedhodzic halkade med bollen som siste man och Bärkroth kunde avancera in i straffområdet längs kortlinjen och retfullt rulla in 3–0 mellan Marko Johanssons ben.

Game over?

Inte riktigt. Ett inlägg från Eric Larsson nådde nyss inbytte Adi Nalic som nickade in 3–1 i den 77:e minuten. MFF fick dock ingen större energi av reduceringen och Djurgården fick en behaglig resa mot slutsignal.

Förlusten betyder att Malmö FF nu är fem poäng efter Djurgården. Närmast väntar Varberg hemma. Jon Dahl Tomasson har en hel del att fundera på tills dess.

