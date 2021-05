Tyskland spolar Oktoberfest igen

Tyskland ställer in traditionsbundna och populära Oktoberfest med säte främst i Bayern – igen. Beskedet kommer från förbundslandet Bayerns ledare Markus Söder, och orsaken är förstås coronapandemin.

Han konstaterar:

– I de klassiska öltälten på stora festivaler så är social distansering, munskyddsbärande och andra åtgärder omöjliga att genomföra i praktiken.

Oktoberfest brukar locka runt sex miljoner besökare under några veckor sent i september till oktober. Andra världskriget stoppade tillfälligt festen, som sedan dess hållits varje år fram till i fjol.

Å andra sidan finns det en viss erfarenhet av spolad ölkrök i bland annat München. Under festivalens 211-åriga historia så har den ställts in 26 gånger, bland annat under koleraepidemier 1854 och 1873.

Festivalen beräknas dra in omkring 1,2 miljarder euro, motsvarande över 12 miljarder kronor, till den regionala ekonomin.