Delstater i USA slopar restriktioner

– Rätt sak att göra, konstaterade Floridas republikanske guvernör Ron de Santis när han mötte medier efter att ha satt sin kråka på ett antal lagar.

Först skrev han under en delstatslag som från och med den 1 juli häver de lokala nödlagar som möjliggör smittskyddsrestriktioner. Sedan skrev han under ett dekret som lyfter åtgärderna från och med nu fram till det datumet – allt med hänvisning till coronavaccinens goda effekt och tillgång.

– Folk som inte har vaccinerat sig i nuläget har inte gjort det på grund av bristande tillgång, sade de Santis.

Omkring 9 miljoner av Floridas 23 miljoner invånare har tagit minst en dos covidvaccin, skriver AFP med hänvisning till USA:s hälsodepartement. I fredags blev det möjligt för alla över 16 år att vaccinera sig där, utan att visa upp bevis på att man bor i delstaten. Det gör att exempelvis papperslösa och turister kan ta sprutan.

Guvernör de Santis, som står expresident Donald Trump nära och som uppges överväga en Vita hussatsning 2024, meddelar även att han förbjuder så kallade vaccinpass, med hänvisning till att det är onödigt att ”agera polis över människor”.

Hans beslut möts av stark kritik från främst Demokraterna. De nya lagarna gör det också svårare för lokala styren och företag som vill ha kvar krav på exempelvis munskydd.

USA är fortfarande det land där coronaviruset skördat flest dödsoffer i världen, över 574 000 människor. Men vaccinationerna har ökat dramatiskt sedan president Joe Biden tillträdde i januari. Över 147 miljoner människor har nu fått minst en dos covidvaccin.

Det har ökat på optimismen i landet. Även New Yorks guvernör Andrew Cuomo har gett besked om restriktionslättnader. Tunnelbanan i jättestaden med samma namn kommer nu omigen att trafikeras dygnet runt och färre New Yorkbor arbeta hemma. Och från och med den 19 maj slopas begränsningarna för hur många som får besöka butiker, restauranger, biografer och museer i delstaten. Människor måste dock fortsatt hålla avstånd till varandra.

– En milstolpe för New York, konstaterade Cuomo när han berättade om lättnaderna.

Liknande besked kom samtidigt från grannstaterna New Jersey och Connecticut, skriver tidningen The New York Times.