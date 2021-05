Efter sopupproret: Kommunen anlitar extra entreprenör för att rulla ut en persons tunnor

"Det är lätt att säga att vi ska dra ut tunnor, men man har inte tagit hänsyn till folk med rörelsehinder eller äldre", sa Per Hammer i en tidigare intervju med Sydsvenskan. Jeanette Jensen Johansson från vägföreningen och grannarna Kristian Blomstrand, Per Hammer och Per Veberg på Kärleksvägen i Hököpinge. Bild: Micaela Landelius