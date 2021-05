Stal bankkort och smycken av kvinna i 85-årsåldern

Polisen larmades klockan 19.52.

Kvinnan hade då blivit uppringd av en person som sa sig företräda en bank – och som menade att kvinnan skulle få ett nytt bankkort. Senare besökte en eller flera personer kvinnan, som då blev av med sitt bankkort samt smycken.

Om någon tagit ut pengar från kvinnans konto är ännu okänt, enligt polisen.

Under måndagen lurades en kvinna i 95-årsåldern på ett liknande sätt i Malmö – och under tisdagen utsattes en kvinna i samma ålder för en grov stöld i sitt hem, även det i Malmö. I det sistnämnda fallet är det dock okänt hur personerna tog sig in i kvinnans hem.