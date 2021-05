Jessica Albas blöjor till börsen

Skådespelaren Jessica Alba har nu gjort börsdebut i form av att hennes bolag The Honest Company har noterats på New York-börsen. Företaget med en tydlig miljöprofil grundades av Alba 2011 och är inriktat mot konsumentprodukter som till exempel våtservetter och blöjor. I samband med noteringen värderades bolaget till 1,5 miljarder dollar efter att teckningskursen sattes till 16 dollar per aktie.