Bank of England höjer tillväxtprognosen

Den brittiska centralbanken Bank of England lämnar styrräntan oförändrad på 0,1 procent och justerar inte stödköpsprogrammet på 895 miljarder pund. Men takten på stödköpen bromsas nu in något.

Stödköpstakten bromsas ned till 3,4 miljarder pund per vecka under perioden maj-augusti, enligt räntebeskedet. Tidigare låg den planerade stödköpstakten på 4,4 miljarder pund per vecka för denna period.