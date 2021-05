Dagens viktigaste nyheter

Detta har hänt i dag.

Malmö

Gängkonflikter kartläggs efter sprängningarna i Malmö

Tre kraftfulla detonationer inom en timme skakade södra Malmö under torsdagsmorgonen. Polisen söker svar i pågående gängkonflikter, men tonar ner risken för att detta kan vara starten på en ny våldsvåg.

Skåne

Högsta iva-antalet i Skåne på två månader

Covid-belastningen på sjukvården i Skåne har legat på en platå i två månader – men dagens 31 patienter på iva är den högsta siffran sedan början av mars. Antalet patienter på vårdavdelning ligger kvar samma nivå som den senaste månaden.

Malmö

Efterlyst åttaåring misstänks ha blivit såld

En åttaårig utländsk flicka har omhändertagits akut efter misstankar om att hennes mamma, bosatt i Österrike, har sålt henne till en kvinna i Malmö. Flickan var internationellt efterlyst när hon nyligen hittades i en lägenhet av polisen. Malmö stad förhandlar nu på internationell nivå för att avgöra flickans framtid.

Lund

Nytt budgetsamarbete i Lund

Lunds styrande partier och Socialdemokraterna gör upp om budgeten för kultur- och fritidsnämnden. Därmed förlorar Sverigedemokraterna sin vågmästarroll.

Nöje

Nystartad duo gör musik att ligga till

Jenny Wilson och Christian Ekvall förenas i den nystartade duon Driften. Med 2 spår på sammanlagt 40 minuter skapar de erotiskt laddad minimalistisk musik. – Vi har en paroll som lyder ”Having sex to make music to have sex to”, säger Christian Ekvall.