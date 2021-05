De gör musik att ligga till

Jenny Wilson och Christian Ekvall förenas i den nystartade duon Driften. Med 2 spår på sammanlagt 40 minuter skapar de erotiskt laddad minimalistisk musik. – Vi har en paroll som lyder ”Having sex to make music to have sex to”, säger Christian Ekvall.

Jenny Wilson och Christian Ekvall har tagit med ett ljusblått täcke i silkesliknande material, som de sveper in sig med under fotograferingen. Deras kommande album – som består av 2 spår på 18 respektive 24 minuter, beskrivs som ett meditativt, psykedeliskt konceptalbum med erotiska förtecken.