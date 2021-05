Utan Malmös stöd till ”Tunna blå linjen” hade delar av inspelningarna kunnat flyttas

Malmö stads 1,5 miljoner kronor i stöd till inspelningen av ”Tunna blå linjen” har väckt debatt. Moderaternas oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar tycker att det är orimligt. Men regionens filmbolag Film i Skåne menar att man annars kanske hade behövt spela in scener på annan ort.

Ska Malmö stad lägga 1,5 miljoner kronor på att finansiera SVT-dramaserien ”Tunna blå linjen” om Malmöpolisens vardag? Den frågan var uppe på onsdagens kommunstyrelsemöte och det slutade med att ansökan från regionala filmbolaget Film i Skåne godkändes. Men både Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig från beslutet.

– Vi tycker att Malmöbornas totala del av kostnaden känns för stor. De har redan betalat public service-avgift och regional inkomstskatt. Det är så SVT och Film i Skåne finansieras. Att nu be om ytterligare 1,5 miljoner kronor tycker vi blev för mycket, när det dessutom redan verkar vara klart att det ska bli en säsong två, säger moderata oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar.

Så om det inte hade varit klart med en säsong två hade ni kanske tänkt annorlunda?

– Måhända, men det är en hypotetisk fråga. Fast jag vill vara noga med att säga vi är positiva till serien. Vi tror att ”Tunna blå linjen” är bra för vår besöksnäring. Så det är inte en fråga om huruvida den ska göras, säger Torbjörn Tegnhammar.

Enligt Film i Skåne är finansieringen dock inte säkrad ännu.

– Nej, det finns fortfarande luckor som måste fyllas och vi har möte om detta nu i eftermiddag. Men nu har vi i stort sett lyckats med den regionala finansieringen, säger Film i Skånes produktionschef Joakim Rang Strand.

Fakta Så ska "Tunna blå linjen" finansieras Inspelningsbudgeten till andra säsongen av ”Tunna blå linjen” är planerad till cirka 67 miljoner. De är tänkta att fördelas så här: SVT: 40 miljoner kronor. Övriga internationella finansiärer: 17 miljoner kronor. Film i Skåne: 9 miljoner kronor. Anagram: 1,35 miljoner kronor Den summan som nu kvarstår att lösa är främst den internationella delen. Eftersom första säsongen ännu inte har visats i andra länder är det svårt att sälja in och finansiera en andra säsong. Källa: Anagram

För att Film i Skåne skulle få ihop nio miljoner kronor valde de att vända sig till Malmö som sade ja till 1,5 miljoner i stöd.

– Vi hade redan sträckt oss så långt vi kunde, säger Joakim Rang Strand.

Vad hade hänt om Malmö stad sagt nej?

– Då hade produktionsbolaget Anagram behövt se om de hade kunnat få ihop inspelningsbudgeten ändå. Kanske genom att dra nytta av produktionsrabatter på andra ställen, säger Joakim Rang Strand.

Betyder det att spela in på annan ort?

– Det kan det betyda. Men det kan också vara som till säsong ett av ”Tunna blå linjen” där vi hade finansiering från Finland och därför gjordes en del av postproduktionen där, säger Joakim Rang Strand.

När tv-serien ”Bron” spelades in satsade Malmö stad en miljon kronor till säsong 2, 3 och 4. Till säsong ett gick Film i Väst in med finansiering, vilket gjorde att man spelade in interiörscener till ”Bron” i Trollhättan istället för i Skåne.

Hade det funkat att spela in scener till ”Tunna blå linjen” på en annan ort än Malmö?

– Är man tvungen kan man alltid fuska, men man tappar i värde ju mer man måste kompromissa. I ”Tunna blå linjen” finns det ett stort värde att man är på rätt plats, säger Joakim Rang Strand.

Ralf Ivarsson, vd på Film i Skåne, vill peka på ett annat perspektiv:

– Filmfinansiering är ett extremt komplext ämne, men för att få till den här sortens tv-serier krävs samproduktioner som ofta finansieras av flera olika länder. Det gör också att det är en regionalekonomiskt strålande affär eftersom vi attraherar internationella pengar till vår region. Det innebär inte bara arbete för våra lokala filmarbetare, utan man brukar säga att en inspelning av den här typen ger cirka 3–4 gånger så mycket till regionen som vi investerar, säger Ralf Ivarsson.