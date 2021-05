Krav på snabbare vaccinering i Indien

Landet har sett över 1,5 miljoner nya covidfall på en vecka. Kraven växer nu på snabbare massvaccinering i Indien.

Bland kritiken finns att tusentals personer kunnat samlas för att fira religiösa högtider och besöka politiska massmöten. Regeringen anklagas även för att för tidigt ha lättat på restriktionerna.

”Din regering saknar en tydlig strategi och vaccineringsplan för att bekämpa covid-19”, skriver oppositionsledaren Rahul Gandhi i ett brev till premiärminister Narendra Modi.

På fredagen satte antalet registrerade nya fall åter dygnsrekord, 414 188, och 3 915 dödsfall noterades på ett dygn.

Totalt har landet registrerat över 21 miljoner bekräftat smittade och 234 083 döda med covid-19.

Indien är världens största vaccintillverkare men har nu svårt med infrastrukturen för att få stopp på andra vågen av pandemin.

– Vi hade vaccinerat 4 miljoner personer per dygn, men nu är vi på 2,5 miljoner på grund av leveransproblem, säger Amartya Lahiri, professor i ekonomi vid University of British Columbia till tidningen The Mint.