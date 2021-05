Minnesord om Börje Holmberg

Pionjären för Distance Education (D.E), professor Börje Holmberg, Lund, avled den 10 april 2021 i en ålder av 97 år. Han sörjs av Karin Gustafsson och barn med familjer.

Hermods sommarkurser startade 1953 där Börje Holmberg var en av författarna. Och samtidigt som Gustaf Carne, vd på Hermods, promoverades till filosofie hederdoktor 1956, promoverades Börje Holmberg efter avlagda prov till fil dr. Börje var då nybliven undervisningschef i Hermods med titeln rektor.

1957, samma år som jag anställdes vid Hermods, informerade Börje Holmberg näringslivet om Hermodsundervisningens metodik. 1959 fick Hermods egen examensrätt tack vare Börje Holmberg. 1960 skrev Börje texten ”On the methods of teaching by correspondence” i Lunds universitets årsskrift. En text, jag som kunskapsteoretiker hävdar, är själva pionjärtexten inom det internationella forskningsområdet D.E.

Efter Gaddéns pensionering 1966, blev Börje Holmberg vd och Lennart Öster vice vd för Hermods Stiftelse. Hermods Supportorganisation var uppdelad i Skola och Administration, vilket speglades i vd-ämbetet. Jag anade inte, att mitt ansvar för Utbildningsledartjänsten 1967-1982 (för Hermods interna personal) skulle bli länken till Börjes och mina värdefulla diskussioner. Jag var bara glad när jag såg Börje i publiken vid min disputation 1991.

Den 28 februari 2017 höll jag en viktig föreläsning vid Malmö Stadsarkiv ”Hermods förr och nu”. En föreläsning som spelades in för att vara tillgänglig för framtida forskare. Vid frågestunden med publiken, ställde sig en reslig gestalt upp, och ställde frågan: ”Känner du igen mig?” Det var Börje! Hans inlägg denna afton är värdefullt att ha bevarat hos Malmö Stadsarkiv.

Efter detta möte har vi träffats ett flertal gånger hemma hos varandra. Våra diskussioner har jag minnesantecknat och berättelserna om pionjärerna Peters, Moore, Keegan finns med. Men också Wedemeyer som Börje satte högt. De böcker jag fick vid våra möten, har jag redovisat i boken ”Distance Education och KMK® Modellens 5 kategorier” (Holm 2018).

När Börje och jag förlorade oss i diskussioner om D.E. fann Börjes Karin och min Karl-Erik varandra genom släktforskning. Karl-Erik och jag saknar våra sammankomster samtidigt som våra varma tankar går till Karin och barn med familjer.

Kerstin I. M. Holm

Fil.dr i pedagogik