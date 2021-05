Tingsrätten: 29-åringen är ”El Patron”

Den åtalade 29-åringen är den hemliga mordbeställaren ”El Patron” – det har Malmö tingsrätt kommit fram till. Domen föll klockan 11 idag. Straffet blir livstids fängelse.

Den 29-årige Malmöbon döms för ett fall av anstiftan till mord och ett fall av anstiftan till försök till mord, samt för grovt penningtvättsbrott – det efter rättegången som pågått i sedan december.

Om straffet, livstids fängelse, skriver tingsrätten att det varit:

"Två mycket allvarliga gärningar. Gällande Docentgatan har [29-åringen] har beställt ett mord på öppen gata på en tid och plats där det kunde förväntas finnas andra personer. Mordet på [Jazz] har varit ett beställningsmord som skett under avrättningslika former. Det hade vidare planerats under långt tid och involverat flera personer samt utförts på ett sätt som måste ha inneburit en svår dödsångest för [Jazz]."

Åtalspunkterna gäller mordet på 23-åringen med smeknamnet “Jazz” på Ramels väg i mars 2017, komplotten att mörda den 53-årige “Svensken”, men där istället en 30-åring, “Cyklopmannen”, sköts ihjäl på Hermodsdal i februari 2018, samt en halv miljon kronor som 29-åringen ska ha tagit emot efter ett bedrägeri mot ett kinesiskt företag.

29-åringen döms dock inte för mordet på Cyklopmannen, eftersom det var ett misstag, enligt tingsrätten. Åklagaren hade hävdat att 29-åringen hade så kallat likgiltighetsuppsåt, enkelt talat att om man skickar mördare att skjuta ihjäl någon så får man inse att det finns risk att även andra skadas eller dödas.

Detta anser tingsrätten inte är tillräckligt bevisat, bland annat mot bakgrunden av att det finns ett meddelande från 29-åringen om att "Cyklopmannen" ska lämna platsen innan skyttarna kommer. Han frikänns alltså från mord på Cyklopmannen.

Den ihjälskjutne Cyklopmannen var en 30-årig man, god vän med den nu dömde 29-åringen, som hade bestämt möte med Svensken på Docentgatan, Hermodsdal den 2 februari 2018. Svensken beskrev för polisen att mannen han träffade, som han då inte visste namnet på, hade jackluvan uppdragen och kragen knäppt så att bara en liten glugg för ansiktet var synligt, “som ett cyklopöga”. Planen var, enligt åklagaren, att Cyklopmannen först skulle pumpa Svensken på vad han sagt i polisförhör i en bedrägeriutredning - och att torpeder sen skulle rusa fram och skjuta ihjäl Svensken. Men torpederna sköt istället Cyklopmannen.

Bevisen i båda mordfallen, 2017 och 2018, är i huvudsak avkrypterade meddelanden mellan mordbeställaren och de som sedan organiserat morden.

Kort efter mordet på Jazz i mars 2017 slog en boende på gamla Rosengård larm om en brinnande moped och en bil som lämnat branden. Några timmar senare stoppade polisen bilen och tog en Blackberry-telefon i beslag från en man i bilen. Mannen har sedermera dömts till 18 års fängelse för att ha åtagit sig mordkontraktet på Jazz. Blackberry-telefon innehöll krypterade mail mellan mannen och en användare kallad Patooo, men som omnämns “El Patron”, “Patron” eller “Patronen”.

Polisen visste först inte vem som dolde sig bakom användarnamnet och smeknamnet, men åklagaren har lagt fram en rad indicier lagts fram för att 29-åringen är El Patron och den som stått bakom användarnamnen “Patooo” i Jazz-mordet och “Oneman123” i Cyklop-fallet.

"Enligt tingsrätten är omständigheterna och sambanden som knyter [29-åringen] till Patooo så många att det kan uteslutas att det är någon annan än han som kommunicerat som Patooo."

Två bröder, 27 och 28 år, stod åtalade för medhjälp till mordet på Jazz. Den yngre mannen frikänns, den äldre döms till åtta och ett halvt års fängelse.

Tre personer har redan dömts för att ha tagit på sig mordkontraktet på Jazz och utfört det. Skyttarna är dock inte med säkerhet identifierade.

I fallet med Svensken och Cyklopmannen 2018 har inga ytterligare åtalats.