Skandalsåporna uppmanas till eftertanke

Fakta

När "Expedition Robinson" började sändas 1997 blev programmet utskällt och rubrikerna vittnade om "mobbnings-tv".

"Villa Medusa" började sändas 1999 och "Big brother" och "Baren" dök upp år 2000. Första gången någon hade sex i en dokusåpa i svensk tv var i "Baren" 2001, men två år senare blev det ännu större rubriker när Linda Rosing och Mikael Lindgren fick till det i direktsändning.

"Ex on the beach" och "Paradise hotel" tillhör tillsammans med "Love island" och "Temptation island" skandalsåporna. De innehåller intriger, kärleksrelationer och mycket festande i exotisk miljö utomlands.