Scarlett Johanssons hårda kritik mot HFPA

Kritiken mot Hollywood Foreign Press Association (HFPA), som arrangerar Golden Globe-galan, bara ökar i styrka. Nu höjer även världsstjärnorna Scarlett Johansson och Mark Ruffalo sina röster mot organisationen, skriver AV Club

Johansson uppmanar i ett uttalande kollegorna att ”ta ett steg bort” från journalistorganisationen, som enligt skådespelaren ”legitimerats av Harvey Weinsteins likar”. Hon påminner bland annat om ”obekväma” presskonferenser i samband med Golden Globe-galan där medlemmar i Hollywood Foreign Press Association ofta kommit med sexistiska frågor som ibland gränsat till sexuella trakasserier.

Ruffalo konstaterar att han som nyss tilldelades en Golden Globe för sina insatser i dramaserien ”I know this much is true” ”varken kan känna mig stolt eller glad över att ha tagit emot det”.