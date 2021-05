Slottsrester upptäckta i Eskilstuna

Ruiner från ett kungligt slott har upptäckts på en byggarbetsplats i centrala Eskilstuna. Resterna av Gustav Vasas gamla bygge upptäcktes närmast av en slump.

Rader av sten som grävts fram var sannolikt del av Eskilstuna Huus, ett slott som Gustav Vasa lät uppföra men som brann år 1680, rapporterar Eskilstuna-Kuriren

– Det stämmer med hur man tror att öppningen in till borggården legat. Här har vi en stenlagd yta med en öppning i muren, säger Erica Strengbom, arkeolog som arbetar på platsen på uppdrag av länsstyrelsen, till tidningen.

Det har också hittats tegel- och putsdelar, samt benrester och keramikskärvor.

På platsen ska det byggas ett åttavåningshus med underjordiskt garage. Arkeologer hade redan undersökt byggområdet inför schaktningen, men just denna markremsa hade inte undersökts. När det började grävas uppmärksammades det att kommunen missat att söka tillstånd för just den delen, varpå arkeologer kallades in igen.

Material från det nedbrunna stenslottet kom senare att användas vid bygget av bland annat Stockholms slott.

På platsen stod några hundra år tidigare ett Johanniterkloster, som byggdes till minne av den engelske biskopen Eskil, eller Eskillinus, som enligt rullorna stenades till döds under sitt missionerande i trakten. Han fick helgonstatus och gav i förlängningen sitt namn till staden.