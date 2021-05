Efter några minuters handel på Stockholmsbörsen är index svagt ned, minus 0,17 procent.

Bolag som Evolution Gaming (minus 1,8 procent), Kinnevik (minus 1,2 procent) och Atlas Copco (minus 3,6 procent) backar.

Boliden ligger på plus, över 7 procent, ABB på plus 1,1 procent och Volvo på plus 0,8 procent.