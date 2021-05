”Myntfynd” i Trelleborg kan vara 500 år gammalt

På den vanliga hundpromenaden hittade Joachim Wall något ovanligt. Fyndet han gjorde på stranden kan ha en historia ända tillbaka till 1500-talet.

– Det är ett spännande fynd som gjorts, konstaterar Jens Christian Moesgaard, professor vid numismatiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet.

Dagligen går Joachim Wall med sina hundar längs stranden i Gislöv utanför Trelleborg. När han i förra veckan var ute och rastade en av dem noterade han något mörkt och runt som låg i gräset alldeles in till stigen. Han misstänkte att det var något skräp och tyckte att det liknade lite folie från toppen på en vinflaska och sträckte sig ner för att plocka upp det.

– Då överraskades jag av att det var något helt annat, säger Joachim Wall om det runda metallföremålet som är mindre än en enkrona och större än en tiokrona, men bara lite mer än en millimeter tjockt.

– Även om det är så tunt känns det väldigt hållfast och har en fin relief. Jag har också svårt att säga vad det är för metall, säger han när han tar oss med ut till stigen bara 150 meter från hans hus där fyndet gjordes.

Han lade ut en bild på Facebook och det väckte stor nyfikenhet bland vännerna, men ingen kunde hjälpa honom tyda mönstret eller förklara vad det kunde vara.

– Någon har sagt att det kunde vara ett spelmynt, säger Joachim Wall.

När Sydsvenskan får tag på Jens Christian Moesgaard, professor vid numismatiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet, blir han genast nyfiken. Han har bara kunnat ta del av en bild av metallföremålet, men tror att det kan knytas till det Osmanska riket och 1500-talet.

– På det står sultanen Suleyman I:s (1520-1566) namn skrivet. Experter som jag varit i kontakt med tror inte att det är något mynt från hans tid, men det är förmodligen ett sigill från 1500-talet säger Jens Christian Moesgaard och beskriver det som särskilt intressant och därför måste rapporteras till länsstyrelsens arkeologer som ett fornfynd.

På grund av pandemin är Jens Christian Moesgaard inte på plats på universitetet och har tillgång till biblioteket där, men har tagit hjälp av danska experter och samlare med inriktning på orientaliska mynt när han försökt finna ett svar.

– De uppgifter som jag har tagit del av där säger att det inte är jätteovanligt i sig, men däremot är det ytterst ovanligt att man gör fynd av dem här i Skandinavien.

Jens Christian Moesgaard menar att sigillet kan ha använts som en garanti från avsändaren för att försändelserna som gått över stora delar av världen. Värdet fär fyndet kan han inte uttala sig om.

– Mitt forskningsområde är mynt från Skandinavien och vikingatiden och därför finns det de som har mer expertis i det här området än mig. Jag är övertygad om att om arkeologer på Länsstyrelsen får ta del av det så kan man snart få en överblick. Jag tycker att det vore viktigt att få det registrerat här, säger han.

När det gäller Suleyman I, som även kallas Suleyman den store eller Suleyman den magnifike, så var han sultan över det osmanska riket under dess storhetstid under mitten av 1500-talet. Riket sträckte sig under hans tid bort till Ungern i väst och över de nordligaste delarna av Afrika och bort till Saudiarabien i öst.

– Det viktigaste för mig är att få veta historien om det och kanske hur det kunde komma hit, säger Joachim Wall.