Sydvästlänken testas med allt högre effekt

Svenska kraftnäts problemtyngda arbeten med Sydvästlänken kan vara på väg mot ett genombrott. Den viktiga högspänningskabeln provkörs sedan i fredags med successivt ökad effekt. Än så länge har testen slagit väl ut. Allt talar för driftstart i mitten av augusti.

Sydvästlänken är ett sorgebarn i Svenska kraftnäts arbete med att förstärka överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige. Projektet har kostat det statliga affärsverket 7,3 miljarder kronor, men har inte varit i normal drift en enda dag. Detta trots att bygget stod klart för sex år sedan.

Under de senaste dagarna har elektriciteten strömmat i aldrig tidigare skådad omfattning genom den 18 mil långa högspänningskabeln – från Hallsberg i Närke till Lyby i Skåne.

”Sydvästlänkens samtliga fyra omriktare är nu i drift. Effektöverföring 400 MW per länk, effektriktning söderut. Detta är körplanen som planeras gälla från nu och över helgen. Trial Operation Total Works har startat", hette det i ett internmeddelande i fredags från Svenska kraftnät.

Provkörningen har hittills varit fri från incidenter. Skåne tillförs nu en mereffekt på 800 MW. Det motsvarar vad en kärnkraftsreaktor i Barsebäck producerade fram till 2005.

– Kapaciteten är dock inte tillgänglig för marknaden, men anpassad till stamnätets förmåga och behov, säger Erik Thunberg, teknikcontroller på Svenska kraftnät.

Enligt Sydvästlänkens projektledare Sverker Ekehage avgör den pågående provkörningen om Sydvästlänken kan tas i ordinarie drift i augusti.

– Det är en del av sluttesterna. Vi ska få anläggningen att fungera på ett korrekt sätt. Det måste verifieras via prov i anläggningen. Vi har sett ett oförutsett beteende i kraftelektroniken. Hjärtat i anläggningen har inte betett sig riktigt, säger han.

– Nu hittar vi bara småsaker att rätta till. Vi tror att vi kommit till rätta med de stora bristerna.

De senaste veckorna har ett 20-tal tekniker från General Electric i England och Frankrike tillsammans med ett 30-tal kolleger från Svenska kraftnät justerat mjukvaran vid Sydvästlänkens omriktarstation i skånska Lyby.

Under tidigare provdrift har effekten begränsats till 50 procent (2x300 MW). Nu har den skruvats upp till 67 procent (2x400 MW). Effektbegränsningen mildrar följderna av oförutsedda överslag, till exempel blixtnedslag. Sådana fel kan slå ut elnätet i stora delar av Sydsverige.

– Vi kör tuffare och tuffare under längre och längre perioder. Vi kör så hårt vi kan. Det är som en bil som kan gå i 160 km/h på motorvägen. När det är sämre väg håller man ner farten. Vi kör Sydvästlänken på så hög effekt som stamnätet tillåter, säger Sverker Ekehage.

– Jag har full tilltro till att vi för projektet i mål. Jag ser inte något idag som kan hindra oss från att gå i mål i augusti, säger han.

Den uppfattningen delar Erik Thunberg:

– Vi har startat på en hyfsat hög grundbelastning. Vi kör inte maxeffekt direkt. Det gör vi så småningom under en månadslång provdrift.

– Därefter blir det utvärdering och slutbesiktning. Målet är att allt blir klart den 15 augusti, säger Erik Thunberg.

Sydvästlänkens förseningar har hållit uppe elpriset i södra Sverige. Priset i Skåne har tidvis varit dubbelt så högt som i Norrland. Men förseningarna kostar inte Svenska kraftnät ett rött öre. I stället får Svenska kraftnät in mer kapital i form av kapacitetsavgifter.

Under 2020 fick Svenska kraftnät 8,1 miljarder kronor i sådana avgifter – fyra gånger mer än under något enskilt år under 2010-talet. Det är främst elkonsumenterna i södra halvan av Sverige som betalt dessa avgifter.