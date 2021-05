Demi Lovato jagar ufon i ny serie

Sanningen finns därute och Demi Lovato är fast besluten att finna den. I den nya dokumentärserien ”Unidentified with Demi Lovato” ska artisten och skådespelaren tillsammans med sin syster Dallas och kompisen Matthew avslöja sanningen om fenomenet ufo (oidentifierade flygande föremål), skriver The Hollywood Reporter

Under överinseende av ledande experter på området kommer trion att undersöka färska ögonvittnesskildringar, djupdyka i hemliga regeringsrapporter och genomföra tester på kända ufo-platser.

Lovato beskrivs av produktionsbolaget Peacock som en ”sann troende” som hoppas kunna övertyga sina betydligt mer skeptiska vänner och familj, samt hennes miljontals anhängare, att det inte bara finns intelligenta varelser utanför jorden – utan att de redan är här.

Demi Lovato var 2018 nära att dö i en överdos och vägen tillbaka skildrar hon i albumet ”Dance with the devil... The art of starting over” som nyligen toppade Billboards albumlista.

Sitt missbruk, sina ätstörningar och hur hon utsatts för sexuella övergrepp berättar hon även öppenhjärtigt om i dokumentären ”Demi Lovato: Dancing with the devil” som visas på Youtube.