Smirnoff tillbaka med bok om övergrepp

Fakta

Född: 1964

Bor: I Hertsånger

Familj: Tre barn, en särbo i Piteå och ett barnbarn.

Aktuell: Med den nya romanen "Sockerormen". Karin Smirnoff fick också Sveriges radios novellpris för novellen "Missing people ".

Bakgrund: Arbetade som journalist innan hon köpte ett företag som säljer trävaror till byggvaruhandeln. Debuterade 2018 med "Jag for ner till bror" som nominerades till Augustpriset 2018 i den skönlitterära klassen och som samma år utsågs till bästa roman av Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen. 2019 kom den andra delen "Vi for upp med mor" och 2020 den avslutande "Sen for jag hem".